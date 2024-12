Raw Fury kündigt neues Strategiespiel an

Der schwedische Publisher Raw Fury kündigte gestern während der PC Gaming Show: Most Wanted eine Partnerschaft mit Ariano Games an, um im kommenden Jahr "Craftlings" zu veröffentlichen. In dem farbenfrohen, humorvollen Strategiespiel des deutschen Entwicklers leiten die Spieler unglückselige Kreaturen an, Siedlungen zu bauen, Produktionsketten zu automatisieren und sie schliesslich zum Schutz ihrer Häuser vorzubereiten.

"Craftlings" ist eine Reminiszenz an die Strategiespiele der 90er Jahre und spielt in einer lebendigen Fantasiewelt mit verschiedenen Biomen. Von heissen Wüsten bis hin zu klirrender Kälte müssen sich die Spieler mit Kreativität und Einfallsreichtum um ihre Craftlings-Gruppe kümmern, damit ihre neue Siedlung gedeiht und ihre Craftlings einen Ort finden, an dem sie sich zu Hause fühlen.

Eine Demo von "Craftlings" ist bereits verfügbar und für eine begrenzte Zeit wird sie eine Winter-Challenge-Karte enthalten, um die Feiertage und Rawcember, Raw Furys Monat der Ankündigungen und Aktionen, zu feiern.