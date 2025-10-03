Crashout Crew angekündigt

Entwickler Aggro Crab, dem wir in der Vergangenheit schon "Another Crab's Treasure" und "PEAK" verdankten, stellt uns "Crashout Crew" für den PC vor. Was sich dahinter verbirgt, verrät uns ein erster Trailer.

Hier werden wir etwas mehr als eine Minute lang mit ausgesprochen bunten Bildern auf "Crashout Crew" eingestimmt. Dabei erklärt man vor allem das spielerische Grundgerüst.

In "Crashout Crew" düsen wir, auf Wunsch auch online, mit bis zu vier Spielern auf Staplern kooperativ durch die Spielwelt. Kurzweiliges Chaos dürfte vorprogrammiert sein und wird im zugehörigen Material auch schon angedeutet. Freundschaften dürften dabei, ähnlich wie bei "Mario Kart" seinerzeit, auf eine harte Bewährungsprobe gestellt werden.

Wer dadurch Lust auf "Crashout Crew" bekommen hat, kann sich freuen. Ab dem 13. Oktober wird nämlich bereits im Rahmen des Steam Next Fest eine Demo des Spiels verfügbar sein.

"Crashout Crew" hat noch keinen Releasetermin.