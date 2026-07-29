Crazy Taxi: World Tour: Multiplayer Closed Network Test am Horizont

Sega hat einen Multiplayer Closed Network Test für "Crazy Taxi: World Tour" in Aussicht gestellt. Wir fassen sämtliche Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammen.
Demnach findet der Multiplayer Closed Network Test für "Crazy Taxi: World Tour" vom 12. bis zum 14. September statt. In diesem Zeitraum soll vor allem der Mehrspieler-Aspekt des Titels auf Herz und Nieren geprüft werden. Registrierungen dafür sind noch bis zum 1. September über die offizielle Website von Sega möglich.
Schon jetzt bekommen wir einen neuen Trailer zu "Crazy Taxi: World Tour" gezeigt. Dieser trägt den Titel "Welcome to the West Coast" und will vor allem die Atmosphäre des Spiels vermitteln.
"Crazy Taxi: World Tour" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.