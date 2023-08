Creature Keeper vorgestellt

Graffiti Games und Fervir Games kündigen "Creature Keeper" für PC und Switch an. Einen Trailer dazu hat man auch parat.

In "Creature Keeper" kämpfen wir in Echtzeit an der Seite von Kreaturen, mit denen wir uns zuvor angefreundet haben. Wir stellen ein Team zusammen und stärken es mit Gerichten, Schmuckstücken, Power-ups aus deinem Taschengarten und freischaltbaren Items. Erinnerungen an "Pokémon" und "Monster Hunter" werden wach....

"Creature Keeper" erscheint im weiteren Jahresverlauf für die eingangs erwähnten Plattformen.