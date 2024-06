Creatures of Ava: Neues Video

11 bit studios hat bekanntgegeben, dass der liebenswerte Creature Saver "Creatures of Ava", entwickelt von den beiden spanischen Studios Inverge Games und Chibig, am 7. August für PC und Xbox erscheint. Spieler können sich darauf einstellen, vom Charme der unvergesslichen Kreaturen verzaubert zu werden, während sie einen von einem tödlichen Virus befallenen Planeten erkunden.

Das Ziel von "Creatures of Ava" ist es, die einzigartigen Spezies, auf die man trifft, zu retten – nicht, sie zu fangen. Das Kampfsystem kommt ohne Gewalt aus. Die vier Biome unterscheiden sich stark voneinander und stecken voller Leben – allerdings wird der Planet Ava von einer mysteriösen Infektion namens "Withering" heimgesucht, die zum langsamen Verfall führt. In der Rolle der enthusiastische Abenteurerin Vic erkunden die Spieler die eindrucksvollen Landschaften und versuchen, den Planeten und all seine Bewohner zu retten.

