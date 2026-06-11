Creepshow erscheint im August

PHL Games gab in Zusammenarbeit mit AMC Global Media bekannt, dass "Creepshow", die offiziell lizenzierte Videospieladaption von Shudders Horror-Anthologieserie, die von Evoke Entertainment produziert wird, im August für PC erscheinen wird. Die interaktive Hommage an Shudders erfolgreiche Serie bringt die episodische Horrorserie zum ersten Mal in Videospielform.

Inspiriert von der erfolgreichen Fernsehserie, bei der Horrorlegende Greg Nicotero als ausführender Produzent fungierte, bringt das Spiel die typische Mischung des Franchises aus Schrecken, schrägem Humor und Comic-Grauen in ein neues Medium. Entwickelt von PHL unter der kreativen Leitung von Brian Clarke (The Mortuary Assistant), greift Creepshow den Geist des bekannten Anthologie-Franchises durch in sich geschlossene Terrorgeschichten auf und bietet dramatisches Gameplay sowie überraschende Wendungen.

Von psychologischem Horror bis hin zu schwarzem Humor taucht ihr in Geschichten ein, in denen der Tod oft nicht eure Hauptsorge ist. Folgt Danny und seinen Freunden, während die Suche nach der Wahrheit über das Schicksal von Dannys Vater schnell düster wird, da sie finstere Geheimnisse aufdecken. Das Schicksal führt Danny zu "The Reader", einem mysteriösen Wahrsager, der eine Vorliebe für heimtückische Geschichten hat.

"Die bekannte Marke Creepshow als Spiel herauszugeben, war ein kreativer Traum, aus dem wir nicht aufwachen wollen, und wir glauben, dass es ein völlig neues Publikum in das Zelt des Creep locken wird. Die Teams von AMC, PHL und DreadXP haben viel Arbeit investiert, um etwas zu erschaffen, das sich wirklich so anfühlt, als ob ihr in einer Creepshow-Folge lebt (oder sterbt), und wir können es kaum erwarten, dass Fans, ob alt oder neu, es spielen."

Patrick Ewald, Gründer und CEO von DreadXP