Revenant's Reach heisst neu Cresata

Rocket Panda Games gab heute die Partnerschaft mit Shatter Flask Games und acttil, inc. bekannt, um den Indie-Plattformer "Cresata" (ehemals "Revenant’s Reach") im Jahr 2027 auf PC und Konsolen zu veröffentlichen. Schauspieler und Synchronsprecher Ben Starr ("Final Fantasy XVI", "Clair Obscur: Expedition 33") sowie Synchronsprecher Aleks Le ("Solo Leveling", "Street Fighter 6", "Demon Slayer"), der auch als Co-Produzent und Casting Director fungiert, gehören zum namhaften Team von "Cresata".

"Cresata" ist ein Side-Scrolling-Platformer mit einem Mix aus schnellen Kämpfen und umfangreichen Klettermechaniken. Inspiration holt sich der Titel von Klassikern wie "Strider" und "Castlevania "mit einem Hauch von Retro-Platformer "Celeste". Mit Phaedons Halbmondklaue schlagen Spieler in jede Richtung zu, entfesseln mächtige Cresata-Künste und bewegen sich durch umwerfende Pixel-Landschaften in verschiedenen Biomen. Neben brutalen Bosskämpfen und einem unerbittlichen Rachefeldzug stellt das Team ausserdem einen Anime-Twist mit stilisierten 2D-Charakteren vor.

Der renommierte Synchronsprecher Aleks Le stösst sowohl als Stimme des Protagonisten Phaedon als auch als Co-Produzent zum Produktionsteam. Er leiht somit nicht nur dem Helden des Spiels seine Stimme, sondern ist aktiv an der Gestaltung der kreativen Richtung sowie der Besetzung und Performance beteiligt. Den Start macht er mit der Entscheidung Ben Starr als den furchteinflössenden Antagonisten und Prime Reclaimer zu casten