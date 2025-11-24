Crescent Tower auch für Nintendo Switch erhältlich

"Crescent Tower", seit August auf dem PC verfügbar, gibt es mittlerweile auch auf der Nintendo Switch. Wer Lust hat, das Dungeon-Crawler-Rollenspiel im 8-Bit-Stil auf PlayStation 5 oder Xbox Series zu erleben, muss sich zudem nicht allzu lang gedulden. Der Launch auf Sonys und Microsofts Konsolen ist nämlich für den 27. November geplant. Einen Trailer für den aktuellen Handheld-Meilenstein zu dem von Curry Croquette entwickelten RPG stellt Publisher AMATA Gamesauch zur Verfügung:

Über Crescent Tower

Eine aus Mut gewobene Geschichte

Eine Verschmelzung aus Nostalgie und Neuheit erwartet dich! Ein authentisches Dungeon-Crawler-RPG im 8-Bit-Stil vollgepackt im Retro-Stil, das für die NES-Generation und alle RPG-Fans gedacht ist!

Geschichte

Crescent Tower, ein beispielloser Dungeon, der nur alle 50 Jahre in der kaiserlichen Hauptstadt Mayirdoam erscheint. Niemand weiss, was sich auf der Spitze verbirgt, doch es kursieren Gerüchte über ein Juwel, das alle Wünsche erfüllt, die das Herzen begehrt, sowie über ein Elixier der Unsterblichkeit. Um endlich herauszufinden, was sich auf der Spitze dieses geheimnisvollen Turms verbirgt, strömen namenlose Abenteurer nach Mayirdoam.... Du warst eine der mutigen Seelen, die sich auf den Weg in diesen Crescent Tower machten.

Gameplay-Mechanismen:

Simple rundenbasierte Kämpfe

Leicht zu erlernende, aber äusserst strategische rundenbasierte Kämpfe. Pixel-Art-Charaktere kämpfen auf einem Kampfbildschirm mit Seitenansicht!

Wähle einen Charakter aus 3 Völkern x 9 Klassen aus

Kreiere deinen eigenen Charakter aus 3 Völkern und 9 Klassen (Jobs) in der Abenteurergilde! Durch wiederholte Wechsel des Jobs und die Übertragung bereits erlernter Skills wird dein Charakter immer stärker.

Sieh dir alle 10 Levels des Dungeons aus einer 2D-Top-Down-Perspektive an

Erkunde alle 10 Levels des Dungeons aus einer zweidimensionalen, Top-Down-Perspektive. Der Suchbereich um dich herum wird durch das Anzünden von Fackeln erweitert, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten.

Der Dungeon ist voller Fallen und Geheimnisse ... decke ihn auf, während du voranschreitest!

Der 10-Level-Dungeon ist mit verschiedenen Fallen übersät. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, voranzukommen und dabei das Gebiet Stück für Stück aufzudecken."