Crime Boss: Rockay City: kostenlos spielbar

Ingame Studios gab bekannt, dass "Crime Boss: Rockay City" vom 07. bis 11. September kostenlos für PC und Xbox Series X|S spielbar ist. Seit dem 05. September sind auch physische Versionen des Spiels für PlayStation 5 und Xbox

Mit einer Besetzung aus Hollywood-Grössen kämpft ihr in einer Reihe von Überfällen und Revierkämpfen um die Unterwelt-Krone von Rockay City. In "Crime Boss: Rockay City" habt ihr die Wahl aus Rogue-Lite Einzelspieler-Missionen oder einem herausfordernden Mehrspielermodus, in welchem die namensgebende Stadt Block für Block übernommen werden muss, um die kriminelle Karriereleiter hinaufzusteigen.

"Crime Boss: Rockay City" ist dieses Wochenende kostenlos spielbar, bevor später im September der erste kostenpflichtige Premium DLC "Dollar Dragon: Gold Cup" erscheinen wird.

Ihr solltet ausserdem Ausschau halten nach dem zweiten Hinweis für die globale Crime Boss Heist Hunt an diesem Wochenende.