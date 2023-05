Juni-Termin für die Konsolenfassungen von Crime Boss: Rockay City?

Es könnte sein, dass ein konkreter Releasetermin für die Konsolenfassungen von "Crime Boss: Rockay City" durchgesickert ist. Zumindest wurde jetzt ein vielversprechender erster Hinweis gesichtet.

So schreibt BillBil_Kun bei Twitter, dass "Crime Boss: Rockay City" am 22. Juni auch für PS5 und Xbox Series X erscheint. Eine Quelle dafür nennt er leider nicht, aber der Leaker lag bereits in der Vergangenheit mehrfach mit seinen Prognosen richtig.

In "Crime Boss: Rockay City" übernehmen wir die Rolle von Travis Baker (Michael Madsen), der nach dem Tod des bisherigen Königs der Unterwelt versucht, die Vorherrschaft über Rockay City zu erlangen. Der mit Hollywoodstars besetzte Koop-Ego-Shooter spielt im korrupten Untergrund Floridas und handelt von organisierter Kriminalität in den 90er Jahren.

"Crime Boss: Rockay City" ist bereits seit 28. März für den PC erhältlich.