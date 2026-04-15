Crimson Desert erreicht Meilenstein

Pearl Abyss hat bekannt gegeben, dass das Open-World-Action-Adventure "Crimson Desert" weltweit die Marke von 5 Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat.

Seit der Veröffentlichung erreichte der Titel auf Steam einen Spitzenwert von 276'261 gleichzeitigen Spielern. Aufgrund des Interesses hat der Entwickler einen Ausblick auf kommende Updates gegeben, die auf eurem Feedback basieren.

Geplante Verbesserungen von April bis Juni: