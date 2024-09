Crimson Desert: 50-minütige Gameplay-Preview

Der koreanische Publisher und Entwickler Pearl Abyss hat heute ein umfangreiches 50-minütiges Gameplay-Video zum kommenden Open-World-Action-Adventure "Crimson Desert" veröffentlicht, das den Fans einen detaillierten Einblick in die weitläufige Welt von Pywel bietet. Das neue Material gibt einen Überblick über die riesigen, detaillierten Landschaften, die intensiven Kampfmechaniken und die fesselnde Geschichte des Spiels, was die Vorfreude auf den kommenden Titel weiter steigert.

Das Video zeigt die Tiefe und Vielfalt des Kombo-lastigen Kampfsystems des Spiels. Ob in intensiven Eins-gegen-Eins-Duellen oder massiven Schlachten gegen Dutzende von Gegnern, "Crimson Desert" verspricht ein aufregendes, taktisches Kampferlebnis. Die Vorschau wird durch eindrucksvolle Zwischensequenzen und Sprachausgabe ergänzt, die die Welt von "Crimson Desert" zum Leben erwecken.

Die spannende Geschichte von Kliff von den Greymanes

Das Spiel beginnt mit Kliff, dem Protagonisten des Spiels und Anführer der Greymanes, der in ein heftiges Gefecht gegen die brutalen Black Bears verwickelt ist. Der brutale Angriff trennt und zerstreut Kliff und seine Kameraden Oongka, Yann und Naira.

In der Stadt Hernand wird Kliff in das geheimnisvolle Reich des Abyss geführt. Dort trifft Kliff auf den rätselhaften Alustin und die White Crow, die ihm eine neue und mächtige Gleitfähigkeit verleiht.

Die Geschichte spitzt sich zu, als Kliff in Hernand in ein spannendes Duell verwickelt wird und dann auch noch den Auftrag erhält, dort einen Vorfall zu untersuchen. Auf seiner Reise trifft er auf die Goldleaf Merchants, und die Geschichte gipfelt schliesslich in einem herzzerreissenden Kampf gegen Split Horn, einem furchterregenden Feind, der verheerende und blitzschnelle Windangriffe ausführt.