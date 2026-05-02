Überraschendes Update für Crimson Desert

Pearl Abyss hat für „Crimson Desert“ das Update auf Version 1.05 veröffentlicht. Der Patch erweitert vor allem das Endgame des Open-World-Action-Adventures und sorgt dafür, dass bereits befriedete Regionen erneut zum Schauplatz von Kämpfen werden können. Gleichzeitig lassen sich zahlreiche besiegte Bosse nun erneut herausfordern.

Kernstück des Updates ist die neue Rematch-Funktion: Insgesamt bis zu 69 Bossgegner können erneut bekämpft werden, entweder in ihrer ursprünglichen Form oder in einer skalierenden Variante, die sich an den Fortschritt der Spielenden anpasst. Verbrauchte Items werden nach den Kämpfen zurückerstattet, zusätzliche Beute gibt es jedoch nicht.

Zusätzlich führt das Update das sogenannte Re-blockade-System ein. Damit lassen sich bereits befreite Gebiete wieder in einen Konfliktzustand versetzen. Insgesamt 13 Fraktionen können dabei bis zu 23 Festungen und Steinbrüche erneut angreifen. Über Einstellungen lässt sich festlegen, ob diese Rückeroberungen gar nicht, gelegentlich oder besonders häufig auftreten sollen.

Darüber hinaus ergänzt Patch 1.05 neue Inhalte wie legendäre Tiere als Haustiere, zusätzliche Kreaturen sowie diverse Komfort-Verbesserungen und Bugfixes. Laut Entwicklerstudio stellt das Update den ersten Schritt dar, um die neuen Systeme künftig weiter auszubauen und die Spielwelt langfristig dynamischer zu gestalten.