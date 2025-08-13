Crimson Desert verschoben

Eigentlich sollte "Crimson Desert" gegen Ende dieses Jahres veröffentlicht werden. Aber daraus wird leider nichts, wie Pearl Abyss jetzt bekanntgeben musste.

Neues Releasefenster für "Crimson Desert" ist demnach das erste Quartal 2026. Dass offizielle Statement von Pearl Abyss zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Die Veröffentlichung von Crimson Desert, unserem ersten gross angelegten AAA-Konsolenspiel, hat sich gegenüber dem zuvor angekündigten Zeitplan um ein Quartal verzögert. Dies ist auf längere als erwartete Zeitpläne zurückzuführen, die sich aus der Terminkoordination und der Zusammenarbeit mit mehreren Partnern für den Offline-Vertrieb, die Sprachaufnahmen, die Konsolen-Zertifizierung und andere Vorbereitungen für die Veröffentlichung ergeben haben. Wir entschuldigen uns aufrichtig dafür, dass wir den ursprünglich versprochenen Veröffentlichungstermin im vierten Quartal nicht einhalten können. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es sich hierbei um eine strategische Entscheidung handelt, die darauf abzielt, den Erfolg in bedeutendem Umfang sicherzustellen. Der Veröffentlichungstermin wurde intern für das erste Quartal 2026 bestätigt. Angesichts der Änderung des Veröffentlichungstermins werden wir das Datum jedoch zu einem geeigneteren Zeitpunkt auf der Grundlage geschäftlicher Erwägungen bekannt geben, anstatt eine Ankündigung auf der Gamescom nächste Woche zu machen. Wir sind dankbar für Ihr anhaltendes Interesse an unserem Unternehmen und werden unser Bestes tun, um Ihnen in Zukunft ein noch besseres Erlebnis zu bieten."

Fans müssen bis dahin trotzdem nicht auf "Crimson Desert" verzichten. So wird das Rollenspiel sowohl im August auf der gaescom und der PAX West als auch im September auf der Tokyo Game Show vertreten sein.

"Crimson Desert" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.