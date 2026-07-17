Crimson Desert jetzt auch mit Cross-Save

Das Action-Rollenspiel "Crimson Desert" verfügt jetzt auch über Cross-Save-Unterstützung. Möglich macht dies ein Update, das von Entwickler Pearl Abyss veröffentlicht wurde.

Die Cross-Save-Unterstützung für "Crimson Desert" ist demnach auf sämtlichen Plattformen verfügbar. Wir können unsere Reise durch Pywel also stets nahtlos fortsetzen. Wer noch Fragen dazu hat, sollte in einem umfangreichen FAQ auf der offiziellen Website eine Antwort darauf finden.

Vergangene Woche hatte es erste Anzeichen für eine Switch-2-Umsetzung von "Crimson Desert" gegeben. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Crimson Desert" erschien am 19. März für PS5, Xbox Series X und den PC.