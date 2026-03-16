Crimson Desert: Disc-Fassung benötigt Download auf PS5

Pearl Abyss hat mittlerweile offiziell bestätigt, dass die physische PS5-Version von "Crimson Desert" eine Internetverbindung für die Erstinstallation benötigt. Details dazu verriet man auch.

Demnach installiert der Titel zunächst rund 77,03 GB von der Disc, verlangt anschliessend aber einen verpflichtenden Day-One-Download von rund 48,24 GB. Ohne diese Aktualisierung kann man "Crimson Desert" nicht starten. Insgesamt dürfte die Installation zwischen 125 und 150 GB Speicherplatz beanspruchen.

Digital Foundry hat letzte Woche bereits einen ersten Blick auf die Technik der PS5-Pro-Version von "Crimson Desert" geworfen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Crimson Desert" erscheint am 19. März für PS5, Xbox Series X und den PC.