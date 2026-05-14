Crimson Desert: Erweiterung möglich

Eine Erweiterung für "Crimson Desert" ist inzwischen im Bereich des Möglichen. Diesbezügliche Gedankenspiele hat Entwickler Pearl Abyss in einem aktuellen Statement nämlich nicht ausgeschlossen.

Hauptgrund für entsprechende Überlegungen sind natürlich die Geschäftszahlen. Hier konnte Pearl Abyss jetzt einen Zuwachs von stolzen 419 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vermelden. Dafür ist natürlich in erster Linie "Crimson Desert" verantwortlich, weshalb die Entwickler nun über einen DLC für das Open-World-Rollenspiel nachdenken. Konkreter wurden die Aussagen zu diesem Thema dann aber doch noch nicht.

Erst gestern wurden imposante Umsatzzahlen zu "Crimson Desert" bekannt. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Crimson Desert" erschien am 19. März für PS5, Xbox Series X und den PC.