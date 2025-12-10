Pearl Abyss feiert die Anerkennung von Crimson Desert

Pearl Abyss gab bekannt, dass "Crimson Desert" diese Woche zweimal von PlayStation ausgezeichnet wurde, was die weltweit steigende Begeisterung vor der Veröffentlichung des Spiels unterstreicht.

Heute hat PlayStation "Crimson Desert" als eines der wichtigsten Spiele hervorgehoben, auf die man sich freuen kann, und den Titel neben anderen grossen kommenden Veröffentlichungen in seiner redaktionellen Berichterstattung zum Jahresende aufgeführt.

Darüber hinaus hat der PlayStation Blog "Crimson Desert" offiziell für die Kategorie "Most Anticipated Game of 2026 and Beyond" (Das am meisten erwartete Spiel 2026 und darüber hinaus) bei den jährlichen PS Blog Game of the Year Awards nominiert.

"Wir fühlen uns geehrt, dass Crimson Desert von der PlayStation-Community und -Plattform auf so bedeutungsvolle Weise gewürdigt wird- Unser Team ist bestrebt, ein unvergessliches Abenteuer zu bieten, und diese Anerkennung spornt uns auf dem Weg zur Markteinführung an."

Pearl Abyss