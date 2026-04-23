Crimson Desert: Neues Update

Pearl Abyss hat das Update 1.04.00 für "Crimson Desert" veröffentlicht. Der Patch bringt verschiedene Gameplay-Anpassungen und technische Optimierungen mit sich.

Schwierigkeitsgrade und Fähigkeiten

Ihr könnt nun im Menü zwischen den Modi Leicht, Normal und Schwer wählen. Während der normale Modus der ursprünglichen Balance entspricht, bietet euch der schwere Modus stärkere Gegner, neue Boss-Bewegungsmuster sowie präzisere Zeitfenster für Paraden. Zudem wurden neue Fähigkeiten für Charaktere implementiert und Angriffsabläufe angepasst.

Housing und Lagerung

Beim Housing stehen euch neue Layouts und eine verbesserte Steuerung zur Verfügung, etwa zum gleichzeitigen Einsammeln von Möbeln. Durch neue Lager-Optionen greift ihr beim Crafting oder Kochen direkt auf eure eingelagerten Gegenstände zu, ohne sie vorher in euer Inventar legen zu müssen.

Steuerung und Benutzeroberfläche

Das Update ergänzt Preset-Funktionen für Controller sowie Tastatur und Maus. Die Benutzeroberfläche wurde durch Inventar-Kategorien, optimierte Kartenfunktionen und übersichtlichere Menüs für Quests und den Shop angepasst. Ein Farbblindmodus erweitert die Optionen zur Barrierefreiheit.

Technik und Grafik

Die Grafik wurde in Bereichen wie der Fernsicht, der Beleuchtung und den Texturen überarbeitet. Das Update enthält zudem plattformspezifische Optimierungen für PC, Konsolen und Mac sowie Fehlerbehebungen zur Verbesserung der Stabilität.

Soundtrack

In naher Zukunft erscheint zudem der erste Teil des Soundtracks mit 75 Stücken. Dieser wird als kostenloser DLC auf Steam und im Epic Games Store sowie auf gängigen Streaming-Plattformen bereitgestellt.