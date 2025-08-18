Pearl Abyss hat bereits den Gamescom Gameplay-Trailer zu "Crimson Desert" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt ansehen.

Hier zeigt man uns nämlich 13 Minuten lang, was spielerisch von "Crimson Desert" zu erwarten ist. Dabei wird etwa auch die Vielfältigkeit der Spielwelt hervorgehoben. Einblicke in die Story des kommenden Rollenspiels gibt es ebenfalls.

Kürzlich hatte Pearl Abyss den Release von "Crimson Desert" vom Ende dieses Jahres auf das erste Quartal 2026 verschoben. Als Grund dafür hatte man unter anderem längere als erwartete Zeitpläne angegeben. Als Trostpflaster für die wartenden Fans hatte man die Teilnahme an drei Messen (Gamescom und PAX West im August und Tokyo Game Show im September) betont.

"Crimson Desert" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.