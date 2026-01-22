Crimson Desert erreicht Goldstatus

Gute Nachrichten kommen heute von Entwickler Pearl Abyss: So hat "Crimson Desert" nämlich Goldstatus erreicht. Einem pünktlichen Release des Open-World-Titels steht somit eigentlich nichts mehr im Weg.

Gleichzeitig hat Pearly Abyss bei X (ehemals Twitter) einige Worte an die Community gerichtet. Darin bedankt man sich für die konstante Unterstützung bei dem Erreichen dieses Meilensteins. Ausserdem stellt man für die Zeit vor dem Release noch weitere News zu "Crimson Desert" in Aussicht.

Der Erscheinungstermin von "Crimson Desert" war bereits im September des vergangenen Jahres verkündet worden. In diesem Rahmen wurde auch ein Release Date Trailer gezeigt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Crimson Desert" erscheint am 19. März für PS5, Xbox Series X und den PC.