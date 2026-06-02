Crimson Desert: Inhalts-Updates Juni-September

Pearl Abyss hat heute ein neues Entwickler-Update veröffentlicht. Dieses gibt einen Ausblick auf die nächste Welle von Inhalten und Funktionsupdates für "Crimson Desert", die von Juni bis September schrittweise für alle Spieler eingeführt werden sollen. Die Updates, die zum Teil auf dem Feedback basieren, das die Spieler seit dem Start gegeben haben, richten sich sowohl an Neulinge als auch an erfahrene Spieler von Pywel.

Pearl Abyss bestätigte zudem, dass derzeit neue herunterladbare Inhalte (DLC) in Entwicklung sind.

Das Team von "Crimson Desert" erklärte in der Ankündigung zum Entwickler-Update: "Crimson Desert ist dank der Unterstützung und des Feedbacks, das ihr uns seit dem Start gegeben habt, so weit gekommen." Das Team fügte hinzu: "Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, jeden Moment in Pywel für alle Spieler zu etwas Besonderem zu machen, und wir hoffen, dass ihr genauso gespannt auf die vor uns liegende Reise seid wie wir."

Neue Inhalte und Funktionen

Neue Kampf-Inhalte: Es werden neue, auf den Kampf ausgerichtete Inhalte hinzugefügt, die den Spielern die Möglichkeit bieten, ihre wahre Stärke als Greymane unter Beweis zu stellen. Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Es werden neue, auf den Kampf ausgerichtete Inhalte hinzugefügt, die den Spielern die Möglichkeit bieten, ihre wahre Stärke als Greymane unter Beweis zu stellen. Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Update zur Re-Blockade: Die Re-Blockade wird überarbeitet und um eine neue Phase erweitert, die den Ablauf vor und nach einer Blockade natürlicher gestaltet. Zudem gibt es neue Möglichkeiten, bestimmte Festungen vor einer Invasion zu verteidigen. Auch die Belohnungen werden verbessert, damit sich die Befreiung von Festungen lohnender anfühlt.

Verbesserungen bei Charakteren und Handlung

Es sind Verbesserungen geplant, um die Handlung zu stärken und die spielbaren Charaktere ausgewogener zu gestalten:

Verbesserungen an der Handlung: Auf Grundlage des Feedbacks der Spieler arbeitet das Team daran, die Kohärenz wichtiger Szenen zu optimieren, um den Erzählfluss von Kliffs Reise zu stärken und sie spannender zu gestalten.

Auf Grundlage des Feedbacks der Spieler arbeitet das Team daran, die Kohärenz wichtiger Szenen zu optimieren, um den Erzählfluss von Kliffs Reise zu stärken und sie spannender zu gestalten. Verbesserungen am Gameplay von Damiane und Oongka: Das Spielerlebnis für Damiane und Oongka wird insgesamt -verbessert, wobei verschiedene Anpassungen vorgenommen werden, damit alle drei spielbaren Charaktere gleichermassen im Rampenlicht stehen.

Updates zu Cross-Save und QoL Updates

Derzeit werden verschiedene Komfortfunktionen und Systemerweiterungen entwickelt, um das plattformübergreifende Spielen und das Spielen ausserhalb von Kämpfen reibungsloser zu gestalten: