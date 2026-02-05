Crimson Desert: Neues Feature Overview-Video

Pearl Abyss hat heute das zweite Feature Overview-Video für das kommende Crimson Desert veröffentlicht. Ihr erhaltet darin einen Einblick in das Kampfsystem des Spiels sowie den spielergetriebenen Charakterfortschritt.

"Crimson Deserts" Kämpfe werden vor allem durch eure Entscheidungen beeinflusst. Zusätzlich zu Waffen und Fähigkeiten, die durch Charakterfortschritt verdient werden, könnt ihr euch an jede Begegnung anpassen, indem ihr beispielsweise verschiedene Reittiere oder die Umgebung zu eurem Vorteil nutzt.

Ihr könnt eine grosse Auswahl an Waffen tragen, darunter Schwert und Schild, Speer, Grossschwert, Axt und einige Fernkampfwaffen. Jede Waffe bietet unterschiedliche Stärken und Kampftaktiken. Waffen können gekauft, während der Erkundung gefunden, als Belohnung für das Besiegen von Bossen oder Abschliessen von Quests oder von Spielern gecraftet werden.