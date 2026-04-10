Crimson Desert: Kommende Inhalte

Pearl Abyss hat eine Vorschau auf kommende Inhalte und Funktions-Updates für "Crimson Desert" veröffentlicht. Die geplanten Neuerungen basieren auf eurem Feedback nach dem Launch und erscheinen von April bis Juni ohne zusätzliche Kosten.

Laut dem Team werden eure Erfahrungen und Rückmeldungen genutzt, um das Spiel weiter zu verbessern.

Neue Inhalte und Funktionen

Für neue Herausforderungen werden folgende Erweiterungen implementiert:

Boss Rematch und Re-blockading: Ihr könnt bereits besiegte Bosse erneut herausfordern. Zudem können befreite Orte wieder unter eine Blockade fallen, was euch weitere Kampfgelegenheiten bietet.

Ihr könnt bereits besiegte Bosse erneut herausfordern. Zudem können befreite Orte wieder unter eine Blockade fallen, was euch weitere Kampfgelegenheiten bietet. Schwierigkeitsgrade: Mit den Einstellungen Einfach, Normal und Schwierig könnt ihr die Kämpfe an eure Vorlieben anpassen.

Charakter- und Gameplay-Anpassungen

Die Updates enthalten Verbesserungen für die Balance und die visuelle Darstellung:

Neue Fähigkeiten: Damiane und Oongka erhalten zusätzliche Fähigkeiten, um sie an das Niveau von Kliff anzupassen.

Damiane und Oongka erhalten zusätzliche Fähigkeiten, um sie an das Niveau von Kliff anzupassen. Waffen-Sichtbarkeit: Ihr könnt Waffen auf dem Rücken ausblenden, um die Immersion zu erhöhen.

Ihr könnt Waffen auf dem Rücken ausblenden, um die Immersion zu erhöhen. Outfits: Es erscheinen neue Kleidungsstücke. Zudem werden Outfits ausrüstbar, die zuvor nur limitiert verfügbar waren.

System-Erweiterungen und Komfort

Verschiedene Systeme werden für eine bessere Organisation überarbeitet:

Aufbewahrungssysteme: Es wird spezialisierte Lager für Lebensmittel (mit direktem Koch-Zugriff), einen Kleiderschrank für Rüstungen sowie Lagerplätze für Sammelmaterialien und Quest-Gegenstände geben.

Es wird spezialisierte Lager für Lebensmittel (mit direktem Koch-Zugriff), einen Kleiderschrank für Rüstungen sowie Lagerplätze für Sammelmaterialien und Quest-Gegenstände geben. Begleiter und Reittiere: Neue Tiere werden hinzugefügt. Reittiere, die keine Pferde sind, erhalten erweiterte Ausstattungsoptionen.

Technische und visuelle Updates

Das Team arbeitet an der Grafik und der Steuerung:

UI-Updates: Die Benutzeroberfläche wird verbessert, unter anderem durch eine anpassbare Schriftgrösse.

Die Benutzeroberfläche wird verbessert, unter anderem durch eine anpassbare Schriftgrösse. Steuerung: Es folgen Optimierungen für Controller sowie erweiterte Konfigurationen für Tastatur und Maus.

Es folgen Optimierungen für Controller sowie erweiterte Konfigurationen für Tastatur und Maus. Grafik: Die Darstellung entfernter Landschaften wird für eine bessere Optik verbessert.

Soundtrack

Ein Soundtrack-DLC erscheint kostenlos auf Steam. Zudem wird die Musik auf globalen Plattformen zur Verfügung gestellt.

Alle genannten Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung und können sich bis zur Veröffentlichung ändern.