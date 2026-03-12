Crimson Desert: Der Launch-Trailer

Pearl Abyss hat heute den offiziellen Launch-Trailer für sein kommendes Open-World-Action-Adventure-Spiel "Crimson Desert" veröffentlicht, der euch einen neuen Einblick in das Spiel bietet.

Der Trailer zeigt die Abenteuer, die euch in der riesigen Welt von Pywel erwarten, darunter Kämpfe gegen furchterregende Bosse, einzigartige Kampfstile für jeden Charakter und dynamische Gameplay-Elemente wie Kämpfe auf dem Rücken von Drachen. Das Video verdeutlicht die Grösse der offenen Welt und das visuelle Spektakel das auf euch wartet.

"Crimson Desert" erscheint am 19. März für PlayStation, Xbox Series, PC und Mac.