Crimson Desert: Klarheit zu Mikrotransaktionen

Nächsten Monat können wir uns endlich selbst in die Welt von "Crimson Desert" stürzen. Jetzt hat Entwickler und Publisher Pearl Abyss frische Details zu dem kommenden Action-Rollenspiel verraten.

Dabei ging es diesmal um das bei den Spielern normalerweise eher unbeliebte Thema Mikrotransaktionen. Und dazu gab es gute Nachrichten, denn Pearl Abyss hat klargestellt, dass diese in "Crimson Desert" nicht vorzufinden sein werden. Man habe hier eine Premiumerfahrung auf die Beine gestellt, an der die Spieler ihre Freude haben sollen. Eine Basis für Mikrotransaktionen habe man dagegen nicht geschaffen.

Erst in der vergangenen Woche war das dritte Features Video zu "Crimson Desert" veröffentlicht worden, welches sich primär dem Leben auf dem Kontinent Pywel widmete. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Crimson Desert" erscheint am 19. März für PS5, Xbox Series X und den PC.