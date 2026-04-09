Crimson Desert: Platin-Trophäe nach 20 Tagen und Dauerzocken

Ein Spieler von "Crimson Desert" sorgt derzeit für Aufsehen in der Community und auch beim Entwicklerstudio Pearl Abyss. Innerhalb von nur rund 20 Tagen nach Release sicherte sich der Nutzer die extrem seltenen Platin-Trophäe, für den er insgesamt etwa 305 Spielstunden investierte.

Besonders ungewöhnlich: Der Spieler absolvierte seine Sessions, laut eigener Aussage, in einem extremen Rhythmus von bis zu 56 Stunden am Stück, gefolgt von lediglich rund acht Stunden Schlaf – und das gleich mehrfach! Dieses Vorgehen sorgte selbst beim zuständigen PR-Manager von Pearl Abyss für Verwunderung und Besorgnis.

Die Leistung ist auch deshalb bemerkenswert, weil nur eine sehr kleine Anzahl an Spielern diesen Erfolg überhaupt erreicht hat. Die Platin-Trophäe gilt als äusserst zeitintensiv, da unter anderem umfangreiche Sammelaufgaben – etwa das Fangen von Fischen und Insekten – notwendig sind. Allein diese Aktivitäten sollen dutzende Stunden in Anspruch nehmen.

Trotz des Erfolgs warnt der Spieler selbst vor Nachahmung: Das gewählte Pensum sei „extrem ungesund“ gewesen und nicht zum Wiederholen empfohlen.