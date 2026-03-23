Reit-Probleme in Crimson Desert

„Crimson Desert“ sorgt aktuell für Diskussionen in der Community. Im Fokus steht dabei ausgerechnet eines der prominent beworbenen Features: die Reittiere.

Kritik entzündet sich vor allem an der Umsetzung der sogenannten temporären Mounts. Während Pferde dauerhaft genutzt werden können, verschwinden viele andere Kreaturen – darunter Wölfe oder Bären – nach kurzer Zeit wieder. Spieler bemängeln, dass diese Tiere zwar reitbar sind, sich aber nicht langfristig behalten lassen.

Besonders deutlich fällt die Kritik beim Drachen aus. Dieser lässt sich erst spät im Spiel freischalten und ist zudem mit Einschränkungen versehen. So steht das mächtige Reittier nur zeitlich begrenzt zur Verfügung und besitzt eine lange Abklingzeit von rund einer Stunde, bevor es erneut beschworen werden kann.

In der Community sorgt das für Unverständnis. Viele Spieler hinterfragen, warum ein Singleplayer-Spiel derart restriktive Mechaniken nutzt – insbesondere bei einem Feature, das stark im Marketing hervorgehoben wurde. In Diskussionen wird zudem kritisiert, dass die eingeschränkte Nutzung dem Power-Fantasy-Anspruch des Spiels widerspreche.

Entwickler Pearl Abyss hat auf erste Kritikpunkte bereits reagiert und Anpassungen angekündigt. Ob das Mount-System künftig überarbeitet wird, bleibt jedoch abzuwarten.