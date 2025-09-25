Crimson Desert: Release im März 2026

Wie Pearl Abyss und Plaion auf der kürzlich stattgefundenen Sony State of Play verkündeten, erscheint "Crimson Desert" am 19. März 2026. Gespielt werden kann das Open-World-Action-Adventure dann auf PlayStation 5, Xbox Series und PC auf digitaler oder physischer Kopie, letzteres als Standard-, Deluxe- oder Collector's Edition. Bei Vorbestellungen der PlayStation 5-Version gibt es zudem eine exklusives DLC als Bonus.

Über Crimson Desert

"Durch den Angriff der Schwarzbären verlor Kliff seine Kameraden aus der Graumähnenbande, die für ihn wie eine Familie waren.

Inmitten der Bedrohungen und Konflikte auf dem Kontinent Pywel – und all der unterschiedlichen Geschichten – muss er die Verstreuten wiederfinden, um die zerfallene Graumähnenbande neu zu errichten und die verlorene Heimat zurückzuerobern.

Eine grenzenlos verbundene, weite Welt

Auf dem nahtlos gestalteten Open-World-Kontinent Pywel erwarten Euch unzählige Schicksale.

An einem Tag werdet Ihr vielleicht von einer grausamen Prüfung in die Knie gezwungen, an einem anderen könnte Euch der unschuldige Blick eines Lebewesens völlig in seinen Bann ziehen.

Während Ihr durch die endlos ausgebreitete Welt streift, mag eine scheinbar belanglose Bitte, der Ihr Gehör schenkt, zum Auftakt eines Schicksals werden, das Euch mit einer unerwarteten Wahrheit konfrontiert.

Möge auf dem lebendig atmenden Kontinent Pywel die Gnade Solumens Eure Reise begleiten.

Vielseitige Action, gnadenlose Kämpfe

Auf dem Schlachtfeld von Crimson Desert gibt es keine vorgegebene Lösung.

Neben dem Kampf mit Schwert, Speer und Bogen könnt Ihr Eure Fähigkeiten perfektionieren oder verschiedene Elemente kombinieren, um noch grössere Macht zu entfesseln.

Auf einer erbarmungslosen Reise, in der eine einzige Entscheidung über Euer Schicksal bestimmt, liegt es an Euch, mit einer Vielzahl von Waffen und Fähigkeiten Euren Eigenen Kampfstil zu formen – und stetig stärker zu werden.

Der Beginn des Schicksals

In Pailune auf dem Kontinent Pywel herrscht ein zerbrechliches Gleichgewicht zwischen verschiedenen Mächten.

An Kliffs Seite standen stets seine Kameraden Oongka, Yann und Naira – treue Mitglieder der Graumähnenbande.

Doch diese fragile Balance wurde durch den Überfall der Schwarzbären jäh zerstört.

Manche kämpften, um zu beschützen, andere, um zu rauben.

Im Kampf gegen die Schwarzbären fallen Kliffs Kameraden einer nach dem anderen.

Schliesslich werden Kliff und die Graumähnen nach einem erbitterten Gefecht mit Myurdin, dem Anführer der Schwarzbären, auseinandergerissen.

Der Beginn einer neuen Reise

Kliff brennt die Namen seiner gefallenen Kameraden tief in sein Herz und schwört, die zerstörte Graumähnenbande wiederaufzubauen und Rache an den Schwarzbären zu nehmen.

Doch auf diesem Weg begegnet er jenen, die die Ordnung des Kontinents zu stürzen versuchen –

und stösst auf eine neue Mission, von der er bislang nichts ahnte."