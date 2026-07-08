Wie es aussieht, könnte "Crimson Desert" auch für Switch 2 veröffentlicht werden. Ein erstes Anzeichen dafür macht jetzt jedenfalls diesbezüglich schonmal Hoffnung.

So hat Pearl Abyss bereits bestätigt, dass "Crimson Desert" auf der Switch 2 läuft und die Entwicklung an der Umsetzung weitergeht. CEO Huh Jin-young erklärt dazu, das Studio wolle den Titel auf möglichst vielen Plattformen veröffentlichen und prüfe aktiv eine Veröffentlichung für Nintendos aktuellste Hybridkonsole.

Allerdings ist eine Switch-2-Version von "Crimson Desert" noch nicht hundertprozentig sicher. So benötigt diese noch weitere Optimierungen und technische Prüfungen. Es muss auch geklärt werden, ob sie den Qualitätsstandards des Studios entspricht. Sobald es neue Informationen dazu gibt, werden sie transparent mitgeteilt.

"Crimson Desert" erschein bereits am 19. März für PS5, Xbox Series X und den PC.