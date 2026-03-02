Crimson Desert: Erster Blick auf die Technik

Die Kollegen von Digital Foundry haben erstmals einen Blick auf die technische Seite von "Crimson Desert" geworfen. Das zugehörige Video wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier wird die Technik von "Crimson Desert" fast 18 Minuten lang thematisiert. Das Material stammt dabei teilweise von der CES 2026. Man attestiert den Entwicklern gute Arbeit, wobei einige Fragen natürlich letztlich nur mit der Vollversion beantwortet werden können. Man hebt aber etwa positiv hervor, dass schon jetzt 4K-Auflösung bei (fast) 60 Bildern pro Sekunde erreicht wird.

Bereits im Februar hatte Pearl Abyss betont, dass "Crimson Desert" ausschliesslich mit menschlichen Synchronsprechern entsteht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Crimson Desert" erscheint am 19. März für PS5, Xbox Series X und den PC.