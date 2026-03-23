Crimson Desert: Ausführlicher Blick auf die Technik der PS5-Pro-Version

Die Kollegen von Digital Foundry haben einen ausführlichen Blick auf die technische Seite von "Crimson Desert" auf der PlayStation 5 Pro geworfen. Ergebnis ist ein detailliertes Video, welches diesbezüglich sämtliche Antworten geben sollte.

Hier wird die Technik von "Crimson Desert" auf der PlayStation 5 Pro fast 49 Minuten genauestens analysiert. Dabei wird Pearl Abyss diesbezüglich gute Arbeit attestiert, wobei durchaus noch kleinere Ungereimtheiten aufgefallen sind. Die einzelnen Aspekte der Analyse werden natürlich stets von dazu passenden In-Game-Sequenzen untermauert.

In der vorletzten Woche hatte man bei Digital Foundry bereits einen ersten Blick auf die Technik von "Crimson Desert" auf der PlayStation 5 Pro geworfen. Unsere damalige News dazu findet ihr an dieser Stelle.

"Crimson Desert" erschien am 19. März für PS5, Xbox Series X und den PC.