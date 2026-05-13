Crimson Desert: Imposanter Umsatz

Pearl Abyss hat jetzt enthüllt, wieviel Umsatz bisher mit "Crimson Desert" generiert werden konnte. Dabei wurde eine imposante Zahl genannt.

Zu verdanken haben wir diese Angabe dem jüngsten Geschäftsbericht von Pearl Abyss, welcher jetzt veröffentlicht wurde. Demnach konnte "Crimson Desert" seit seinem Release einen Umsatz von mehr als 152 Millionen Euro generieren. Nähere Details dazu wurden leider nicht genannt.

Erst Anfang des Monats wurde ein überraschendes Update für "Crimson Desert" veröffentlicht, welches unter anderem dessen Endgame erweiterte. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Crimson Desert" erschien am 19. März für PS5, Xbox Series X und den PC.