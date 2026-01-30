Crimson Desert: Detailliertes Video

Pearl Abyss stimmt uns mit einem umfangreichen Video auf die nahende Veröffentlichung von "Crimson Desert" ein. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagtes Video zu "Crimson Desert" trägt den Titel "Features Overview #1". Es stellt uns über 15 Minuten lang in erster Linie den Protagonisten Kliff und die opulente Spielwelt von Pywel vor. Ausführliche Gameplay-Impressionen gibt es in diesem Kontext aber selbstverständlich auch zu sehen.

Bereits letzte Woche war bekanntgeworden, dass "Crimson Desert" Goldstatus erreicht hat und somit pünktlich erscheinen kann. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Crimson Desert" erscheint am 19. März für PS5, Xbox Series X und den PC.