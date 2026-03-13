Crimson Desert: Erster Blick auf die Technik der PS5-Pro-Version

Die Kollegen von Digital Foundry haben einen ersten Blick auf die technische Seite von "Crimson Desert" auf der PlayStation 5 Pro geworfen. Ergebnis ist ein ausführliches Video, welches diesbezüglich jetzt schonmal einige Antworten gibt.

Generell attestiert man Pearly Abyss bei "Crimson Desert" auf der PlayStation 5 Pro schonmal gute Arbeit, wobei ein abschliessendes Fazit natürlich erst nach dem Release der Vollversion möglich sein wird. Bereits jetzt kann sich die Bildqualität aber sehen lassen, obwohl etwa das unlängst angekündigte PSSR-Update noch keine Verwendung findet. Durch die unterschiedlichen Modi kann jeder Nutzer das Action-Rollenspiel zudem diesbezüglich seinen Wünschen nach anpassen.

Erst gestern wurde der Launchtrailer zu "Crimson Desert" veröffentlicht. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Crimson Desert" erscheint am 19. März für PS5, Xbox Series X und den PC.