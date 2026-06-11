Crimson Moon hat ein Releasefenster

Entwickler ProbablyMonsters hat ein Releasefenster für "Crimson Moon" verkündet. Einen neuen Trailer zu dem Action-Adventure mit Rollenspielelementen hatte man ebenfalls zu bieten.

Demnach wird "Crimson Moon" irgendwann im September erscheinen, nachdem diesbezüglich bisher immer nur vage vom Herbst die Rede war. Die Plattformen standen mit PS5, Xbox Series X und dem PC ja schon vorher fest. Eine Switch-2-Version des Titels ist offenbar nicht angedacht.

Ein neuer Release Window Trailer zu "Crimson Moon" begleitet die freudige Nachricht. Darin zeigt man über eineinhalb Minuten lang eine kurzweilige Mischung aus Story-Sequenzen und Gameplay.

"Crimson Moon" war im Februar bei einer State of Play-Ausgabe erstmals vorgestellt worden.