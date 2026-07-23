Crimson Moon: Sehenswerter Gameplay-Trailer

Entwickler ProbablyMonsters hat einen neuen Übersichtstrailer zu "Crimson Moon" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich fast eineinhalb Minuten lang neue Einblicke in "Crimson Moon" geboten. Der inhaltliche Fokus liegt dabei auf der Beute und dem Fortschritt, den wir im Verlauf unseres Abenteuers erzielen können. Erklärende Kommentare der Entwickler gibt es obendrauf.

Schon im Juni haben wir ein Releasefenster für "Crimson Moon" erfahren. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Crimson Moon" erscheint im September für PS5, Xbox Series X und den PC.