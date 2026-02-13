Crimson Moon vorgestellt

ProbablyMonsters hat beim gesrtigen State of Play "Crimson Moon" angekündigt. Was sich dahinter verbirgt, verrät der erste Trailer.

Hier wird uns "Crimson Moon" über eineinhalb Minuten lang in Bewegung gezeigt. Dabei wird unter anderem das Gothic-Setting des Action-Rollenspiels hervorgehoben.

In "Crimson Moon" schlüpfen wir in die Rolle eines Nephilim. Er ist ein gewalttätiger Mischling aus Mensch und Engel, der geschaffen wurde, um die Menschheit mit übernatürlichen Kräften, Waffen und Nahkampffähigkeiten vor der Hölle zu verteidigen.

Im Laufe brutaler, wiederholbarer Durchläufe kämpfen wir uns durch eine sich ständig weiterentwickelnde Horde von Dämonen, Untoten, Vampiren und Höllenmonstern in einem viszeralen, von Souls inspirierten Nahkampf, der in brutalen Bosskämpfen mit den sagenumwobenen Toten Göttern gipfelt. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"Crimson Moon" erscheint im Herbst für PS5, Xbox Series X und den PC.