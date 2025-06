Crisol: Theater of Idols angekündigt

Blumhouse Games und Vermila kündigen "Crisol: Theater of Idols" für PS5, Xbox Series X und den PC an. Bewegte Bilder gibt es in Form eines ersten Trailers ebenfalls zu sehen.

Hier wird uns "Crisol: Theater of Idols" genau eineinhalb Minuten lang schmackhaft gemacht. Dabei setzt man überwiegend auf düstere Sequenzen, die Lust auf mehr machen.

Bei "Crisol: Theater of Idols" handelt es sich um ein düsteres First-Person-Horror-Actionspiel, das uns in eine albtraumhafte Interpretation Spaniens namens Hispania versetzt. In der Rolle des Soldaten Gabriel durchstreifen wir darin die verfluchte Insel Tormentosa, auf der religiöser Fanatismus, blutige Rituale und lebendig gewordene Statuen eine unheilvolle Allianz eingehen.

"Crisol: Theater of Idols" erscheint irgendwann in diesem Jahr.