Crisol: Theater of Idols hat einen Releasetermin

Publisher Blumhouse Games hat einen Releasetermin für "Crisol: Theater of Idols" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Februar gedulden.

So wird "Crisol: Theater of Idols" am 10. Februar veröffentlicht. Als Plattformen gibt man PS5, Xbox Series X und den PC an. Über inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen wird gleichzeitig nichts gesagt. Dasselbe gilt auch für eine eventuelle Switch-2-Portierung, aber das kann sich ja theoretisch noch ändern.

Eine spielbare Demo von "Crisol: Theater of Idols" ist bereits für den PC verfügbar. Sie kann an dieser Stelle heruntergeladen werden.

"Crisol: Theater of Idols" war im Juni 2025 angekündigt worden.