Croc 2: Kingdom of the Gobbos: Remaster angekündigt

Argonaut Games hat ein Remaster von "Croc 2: Kingdom of the Gobbos" für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und den PC in Aussicht gestellt. Nähere Details dazu hat man ebenfalls verraten.

"Croc 2: Kingdom of the Gobbos" wurde ursprünglich im Jahr 1999 für die PSone veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um einen 3D-Plattformer, in dem Croc zahlreiche offene Levels erkundet und unterschiedliche Aufgaben erfüllt, um die Gobbos zu unterstützen. Die Spielwelt gliedert sich dabei in vier Dörfer, welche über eine zentrale Hub-Welt miteinander verbunden sind.

Zu den Missionen gehören etwa die Rettung gefangener Gobbos oder die Verfolgung von Gegnern, um gestohlene Gegenstände wieder zurückzuholen. Nach einer bestimmten Anzahl abgeschlossener Level öffnet sich dann jeweils ein Bosskampf, welcher den Weg in das nächste Dorf freigibt. Zusätzlich sorgen Fahrzeugabschnitte mit Go-Kart, Schnellboot, Hängegleiter, Heissluftballon oder einer riesigen Schneekugel für weitere Abwechslung.

In den Levels warten zahlreiche Sammelobjekte auf uns, darunter unter anderem Kristalle, farbige Edelsteine und goldene Trophäen, welche durch Plattform- und Rätselherausforderungen erreichbar sind. Wer letztlich alle Trophäen eines Dorfes sammelt, schaltet Bonuslevel und Puzzleteile frei, die den Zugang zur fünften und finalen Spielwelt ermöglichen. Zudem verkauft der Händler Swap Meet Pete nützliche Gegenstände, die frische Bereiche und Geheimnisse zugänglich machen.

Das Remaster von "Croc 2: Kingdom of the Gobbos" hat noch keinen Releasetermin.