Remaster von Croc: Legend of the Gobbos angekündigt

Argonaut Games kündigt eine Neuauflage von "Croc: Legend of the Gobbos" für alle aktuellen Konsolen und den PC an. Ein Teaser-Trailer stimmt uns jetzt schonmal darauf ein.

Hier werden wir knapp eine Minute lang auf das Remaster von "Croc: Legend of the Gobbos" eingestimmt. Dabei kann sich sofort der Charme des PSone-Originals entfalten.

Im Jahr 1997 war "Croc: Legend of the Gobbos" für PlayStation-Spieler sozusagen die Antwort auf das damals revolutionäre "Super Mario 64". Und auch wenn man letztlich nicht in dessen überdimensionale Fussstapfen treten konnte, war es doch eine charmante und spassige Angelegenheit.

Das Remaster von "Croc: Legend of the Gobbos" erscheint noch in diesem Jahr.