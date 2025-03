Remaster von Croc: Legend of the Gobbos terminiert

Argonaut Games hat endlich einen konkreten Erscheinungstermin für das Remaster von "Croc: Legend of the Gobbos" verkündet. Demnach müssen wir uns auch gar nicht mehr lange gedulden.

Konkret ist das Remaster von "Croc: Legend of the Gobbos" nämlich schon ab 2. April für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht.

Im Jahr 1997 war "Croc: Legend of the Gobbos" für PlayStation-Spieler sozusagen die Antwort auf das damals revolutionäre "Super Mario 64". Und auch wenn man letztlich nicht in dessen überdimensionale Fussstapfen treten konnte, war es doch eine charmante und spassige Angelegenheit.

Das Remaster von "Croc: Legend of the Gobbos" war im August 2024 angekündigt worden.