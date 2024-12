Remaster von Croc: Legend of the Gobbos verschoben

Eigentlich sollte die Neuauflage von "Croc: Legend of the Gobbos" noch in diesem Jahr für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC veröffentlicht werden. Aber daraus wird leider nichts, wie Argonaut Games jetzt verkünden musste.

So verschiebt sich das Remaster von "Croc: Legend of the Gobbos" auf das erste Quartal des nächsten Jahres. Als Begründung dafür nennt man zusätzlich benötigte Zeit, um die ursprünglich angestrebte hohe Qualität am Ende auch zu erreichen.

Im Jahr 1997 war "Croc: Legend of the Gobbos" für PlayStation-Spieler sozusagen die Antwort auf das damals revolutionäre "Super Mario 64". Und auch wenn man letztlich nicht in dessen überdimensionale Fussstapfen treten konnte, war es doch eine charmante und spassige Angelegenheit.

Das Remaster von "Croc: Legend of the Gobbos" war im August angekündigt worden.