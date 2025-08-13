Cronos: The New Dawn - Neues Live-Action-Video

Gefilmt in den ikonischen Sendzimir-Stahlwerken – genau jener Ort, der eine der entscheidenden Schauplätze von "Cronos: The New Dawn" inspirierte – folgt der Trailer dem Reisenden ND-3500 auf einer risikoreichen Mission in das Herz von Sektor A-11.

Ihr Ziel: in die verlassene Anlage aus den 1980er-jahren einzudringen und die Essenz einer wichtigen Person zu extrahieren.

Music

- Arkadiusz Reikowski

Cast - Traveler ND-3500 – Riccardo Peebes (Peep Cosplay Team) - Commander – Piotr Mielnik - Cat – Bella