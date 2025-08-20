Cronos: The New Dawn: Cinematic-Trailer

Während der diesjährigen gamescom ONL enthüllte Entwickler Bloober Team einen neuen Cinematic-Trailer zu "Cronos: The New Dawn". Zudem stattete die Reisende in vollständigem Cosplay der ONL-Bühne einen Besuch ab.

Das Video beginnt in den düsteren Ruinen von New Dawn aus der beengten Perspektive einer Katze, die durch die verwüstete Landschaft streicht. Von dort aus wechselt das Bild zur Reisenden, der Protagonistin des Spiels. Im Trailer wird gezeigt, wie sie sich in riskanten Konfrontationen gegenüber den Waisen behaupten muss – furchteinflössende Gestalten, die diese zerbrochene Welt heimsuchen. Passend untermalt wird der Trailer von dem Song Sixteen Days / Gathering Dust von This Mortal Coil.

"Cronos: The New Dawn" ist ein Third-Person-Survival-Horrorspiel des namhaften Horror-Studios Bloober Team, die zuvor schon für das "Silent Hill 2 Remake" verantwortlich waren. Die Handlung des Spiels erstreckt sich über zwei verschiedene Zeitachsen: Zum einen spielt es in einer post-apokalyptischen Zukunft, zum anderen in der harten Realität der 1980er-Jahre. Schauplatz ist New Dawn, eine abstrakte Interpretation des echten Nowa-Huta-Stadtteils in Krakau, Polen. Das Spiel verbindet dystopische Science-Fiction mit einer retro-futuristischen Atmosphäre und erschafft so eine immersive Welt voller Spannung, Mysterien und psychologischer Tiefe.

"Cronos: The New Dawn" erscheint am 05. September 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2.