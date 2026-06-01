Cronos: The New Dawn: Ableger geleakt?

Aktuell sieht es so aus, als könnte bald ein Ableger von "Cronos: The New Dawn" enthüllt werden. Dies würde auch zu vorherigen mysteriösen Hinweisen der Entwickler passen.

Demnach könnte der kommende Ableger von "Cronos: The New Dawn" auf den Namen "Cronos: Lazarus" hören. Zumindest wurde dieser Titel jetzt bei einer Veranstaltung der chinesischen Plattform Jike entdeckt.

Konkrete Informationen zu "Cronos: Lazarus" liegen bisher aber nicht vor. Die Bezeichnung hat aber Spekulationen ausgelöst, wonach Bloober Team an einer Erweiterung, einem DLC oder einem eigenständigen Nachfolger von "Cronos: The New Dawn" arbeiten könnte. Zuvor hatte der Entwickler bereits mehrere rätselhafte Hinweise veröffentlicht, welche erneut Themen wie Zeitmanipulation, alternative Realitäten und sogenannte temporale Anomalien aufgriffen.

Wir dürften aber schon sehr bald um einiges schlauer sein. IGN will das Projekt nämlich auf seinem hauseigenen Live Event am 6. bzw. 7. Juni präsentieren.

"Cronos: The New Dawn" ist seit 5. September 2025 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC erhältlich.