Cronos: The New Dawn: Atmosphärischer Auszeichnungstrailer

Entwickler und Publisher Bloober Team hat einen sehenswerten Auszeichnungstrailer zu "Cronos: The New Dawn" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns nämlich fast eineinhalb Minuten lang gezeigt, was von "Cronos: The New Dawn" zu erwarten ist. So bekommen wir, wie bei dieser Trailergattung üblich, eine Mischung aus atmosphärischen In-Game-Sequenzen und dazu passenden Stimmen der Fachpresse geboten.

Wer danach noch nicht genug hat, kann sich gerne einige weitere Trailer zu "Cronos: The New Dawn" zu Gemüte führen, die Bloober Team bereits vor dem Release des Survival-Horror-Titels veröffentlichte. Eine kompakte Übersicht dazu findet ihr an dieser Stelle.

"Cronos: The New Dawn" ist seit 5. September für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC erhältlich.