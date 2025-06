Entwickler Bloober Team hat einen ausführlichen Deep Dive zu "Cronos: The New Dawn" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich über fünfeinhalb Minuten lang das Kampfsystem von "Cronos: The New Dawn" in bewegten Bildern vorgestellt. Ergänzende Erklärungen der Macher gibt es praktischerweise obendrauf.

"Cronos: The New Dawn" ist eine verworrene Zeitreise, die in einer unbarmherzigen postapokalyptischen Zukunft im Polen der 1980er Jahre spielt. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Zeitreisenden, der als Agent der mysteriösen Organisation Kollektiv in die Vergangenheit geschickt wird. Hier muss er wichtige Personen, die die Apokalypse nicht überlebt haben, zurück in die Zukunft bringen. Um die Mission des Kollektivs zu erfüllen, müssen Spieler ein tödliches Ödland voller monströser Abscheulichkeiten überleben, das durch ein katastrophales Ereignis, bekannt als „Die Veränderung“, entstanden ist und die Kampffähigkeiten der Spieler herausfordern wird.

"Cronos: The New Dawn" erscheint im Herbst für PS5, Xbox Series X und den PC.