Entwickler und Publisher Bloober Team versorgt uns mit einem neuen Deep Dive zu "Cronos: The New Dawn". Diesen solltet ihr euch unbedingt ansehen.

Hier werden uns nämlich über sechs Minuten lang ausführliche Einblicke in die Story von "Cronos: The New Dawn" geboten, ohne gleichzeitig zu viel davon zu verraten. Erklärende Worte der dafür verantwortlichen Personen runden das Material gelungen ab.

Andere Bereiche von "Cronos: The New Dawn" wurden dagegen in der Vergangenheit bereits ausführlicher beleuchtet. So gab es etwa schon Gameplay-Impressionen zu sehen und die Spielwelt wurde auch schon vorgestellt. Zum Kampfsystem war ebenfalls bereits ein Deep Dive veröffentlicht worden.

"Cronos: The New Dawn" erscheint am 5. September für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.*